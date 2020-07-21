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ВОЗ: главный инструмент в борьбе с COVID-19 является отслеживание путей распространения

Вторник, 21 июля 2020, 02:53

Главным средством борьбы с распространением COVID-19 является отслеживание путей распространения вируса.

Источник: глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает "Укринформ"

Прямая речь: "Одним из ключевых инструментов является выявление контактов. Ни одна страна не может контролировать в себя эпидемию, если она не знает, где находится вирус ... Конечно, отслеживание контактов - не единственный инструмент, он должен быть частью всеобъемлющего пакета, но он - один из важнейших ".

Детали: Гебреисус также отметил, что отслеживание контактов является важным для каждой страны и в любой ситуации, ведь это может предотвратить превращение отдельных кластеров на масштабное инфицирования.

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Темы: коронавирус


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