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В Рівненській області коронавірус подолали 3853 мешканця області

Вівторок, 21 липня 2020, 06:09
В Рівненській області коронавірус подолали 3853 мешканця області

Станом на 20 липня в Рівненській області діагностовано 5183  випадка захворювання на коронавірус.

Джерело: голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль в Facebook

Пряма мова: "Станом на вечір 20 липня на Рівненщині зареєстровано 30 нових випадків захворювання на COVID-19. Вік хворих від 1,5 до 76 років.

Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5183 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.В області 89 летальних випадків, спричинені COVID-19. Подолали хворобу 3853 мешканці області. Одужало 128 людей.".

Деталі: В роботі лабораторій залишається 245 зразків.

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Теми: коронавірус
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