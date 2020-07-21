В Ровенской области коронавирус преодолели 3853 жителя области

По состоянию на 20 июля в Ровенской области диагностировано 5183 случая заболевания коронавирус.

Источник: глава облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на вечер 20 июля на Ровенщине зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 1,5 до 76 лет.

Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5183 случая заболевания коронавирусной хворобу.В области 89 летальных случаев, вызванных COVID-19. Преодолели болезнь 3853 жители области. Выздоровели 128 человек. ".

Детали: В работе лабораторий остается 245 образцов.

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