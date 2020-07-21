Поїзд Hyundai зламався вночі, не доїхавши до Харкова

Поїзд Hyundai сполученням Київ – Харків зламався в Люботині, не доїхавши до Харкова.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "Фахівці Укрзалізниці та Hyundai Rotem з'ясовують причини зупинки поїзда №726 Київ – Харків.

Цієї ночі рухомий склад зазначеного поїзда вийшов з ладу на станції Люботин, поблизу Харкова.

Пасажирів рейсу було доправлено до станції призначення за допомогою допоміжного локомотива із затримкою у 2 години.

Укрзалізниця просить вибачення за тимчасові незручності".