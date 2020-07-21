Поїзд Hyundai зламався вночі, не доїхавши до Харкова
Вівторок, 21 липня 2020, 08:31
Поїзд Hyundai сполученням Київ – Харків зламався в Люботині, не доїхавши до Харкова.
Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"
Дослівно: "Фахівці Укрзалізниці та Hyundai Rotem з'ясовують причини зупинки поїзда №726 Київ – Харків.
Цієї ночі рухомий склад зазначеного поїзда вийшов з ладу на станції Люботин, поблизу Харкова.
Пасажирів рейсу було доправлено до станції призначення за допомогою допоміжного локомотива із затримкою у 2 години.
Укрзалізниця просить вибачення за тимчасові незручності".