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Поїзд Hyundai зламався вночі, не доїхавши до Харкова

Вівторок, 21 липня 2020, 08:31

Поїзд Hyundai сполученням Київ – Харків зламався в Люботині, не доїхавши до Харкова.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "Фахівці Укрзалізниці та Hyundai Rotem з'ясовують причини зупинки поїзда №726 Київ – Харків.

Цієї ночі рухомий склад зазначеного поїзда вийшов з ладу на станції Люботин, поблизу Харкова.

Пасажирів рейсу було доправлено до станції призначення за допомогою допоміжного локомотива із затримкою у 2 години.

Укрзалізниця просить вибачення за тимчасові незручності".

"Українська правда" у Threads

Теми: Укрзалізниця
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