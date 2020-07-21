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Поезд Hyundai сломался ночью, не доехав до Харькова

Вторник, 21 июля 2020, 08:31

Поезд Hyundai сообщением Киев – Харьков сломался в Люботине, не доехав до Харькова.

Источник: пресс служба "Укрзализныци"

Дословно: "Специалисты Укрзализныци и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда №726 Киев – Харьков.

Этой ночью подвижной состав указанного поезда вышел из строя на станции Люботин, неподалеку от Харькова.

Пассажиров рейса доставили на станцию назначения с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в 2 часа.

Укрзализныця приносит извинения за временные неудобства".

Темы: Укрзализныця
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