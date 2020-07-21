Поезд Hyundai сломался ночью, не доехав до Харькова

Поезд Hyundai сообщением Киев – Харьков сломался в Люботине, не доехав до Харькова.

Источник: пресс служба "Укрзализныци"

Дословно: "Специалисты Укрзализныци и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда №726 Киев – Харьков.

Этой ночью подвижной состав указанного поезда вышел из строя на станции Люботин, неподалеку от Харькова.

Пассажиров рейса доставили на станцию назначения с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в 2 часа.

Укрзализныця приносит извинения за временные неудобства".