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Сенатори США представили резолюцію проти повернення Росії до G8

Вівторок, 21 липня 2020, 09:40

Сенатори Сполучених Штатів Америки від Демократичної партії внесли на розгляд резолюцію, спрямовану проти долучення Росії до складу Великої сімки (G7).

Джерело: повідомлення співголови сенатського комітету з Україною, демократа Діка Дурбіна

Деталі: Співавторами резолюції виступають Дурбін і ще 12 сенаторів-демократів.

Зазначається, що, незважаючи на окупацію України Росією, її дестабілізуючі дії проти США та інших демократій, президент-республіканець Дональд Трамп неодноразово закликав Росію повернути до Групи восьми або брати участь у процесі "Великої сімки" (G7).

Пряма мова Дурбіна: "Замість того, щоб використовувати всі наявні в нього інструменти для боротьби проти російських загроз нашим військам, нашим виборам та суверенітету демократичних країн по всьому світу, президент Трамп прагнув нормалізувати відносини США та винагородити Кремль.

Сьогоднішня резолюція дає зрозуміти, що Сенат Сполучених Штатів буде проти реадмісії Росії, якщо вона не припинить свої злочинні дії проти України, наших союзників та США".

Теми: СШАРосія
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