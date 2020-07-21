Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Сенатори США представили резолюцію проти повернення Росії до G8

Вівторок, 21 липня 2020, 09:40

Сенатори Сполучених Штатів Америки від Демократичної партії внесли на розгляд резолюцію, спрямовану проти долучення Росії до складу Великої сімки (G7).

Джерело: повідомлення співголови сенатського комітету з Україною, демократа Діка Дурбіна

Деталі: Співавторами резолюції виступають Дурбін і ще 12 сенаторів-демократів.

Зазначається, що, незважаючи на окупацію України Росією, її дестабілізуючі дії проти США та інших демократій, президент-республіканець Дональд Трамп неодноразово закликав Росію повернути до Групи восьми або брати участь у процесі "Великої сімки" (G7).

Пряма мова Дурбіна: "Замість того, щоб використовувати всі наявні в нього інструменти для боротьби проти російських загроз нашим військам, нашим виборам та суверенітету демократичних країн по всьому світу, президент Трамп прагнув нормалізувати відносини США та винагородити Кремль.

Сьогоднішня резолюція дає зрозуміти, що Сенат Сполучених Штатів буде проти реадмісії Росії, якщо вона не припинить свої злочинні дії проти України, наших союзників та США".

Теми: СШАРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 23 липня: полтавський теракт, підпал будинку активіста

Зеленський хоче із Путіним підписати угоду про припинення вогню

"Плювок в очі фанам": ультрас Динамо відреагували на призначення Луческу

Довічно відсторонили від футболу віцепрезидента УАФ, який вдарив суддю

відео60 порушень за 50 днів та перевищення швидкості втричі: як їздять нардепи

фотоСБУ викрила банду "Князя", яка тероризувала три області

Усі новини...
США
13-й запуск SpaceX у 2020 році: Falcon 9 доставила в космос військовий супутник Південної Кореї
США запровадили санкції проти Кадирова та його сім'ї за порушення прав людини
Економіка США за 2 квартал року скоротилася на 37% - МВФ
Останні новини
08:56
Число нових випадків коронавірусу в Україні підскочило майже до тисячі
08:48
Парламент Хорватії затвердив новий уряд
08:44
На місці пожежі дому Шабуніна не знайшли решток вибухових предметів – поліція
08:39
У Словаччині після 18-годинних дебатів провалився вотум недовіри прем’єру
08:06
Світовий банк заступився за Шабуніна: Громадянське суспільство має виконувати місію
08:00
Головні новини четверга і ночі: полтавський теракт, підпал будинку Шабуніна
07:10
ООС: Українські бійці без втрат, у російських найманців – двоє поранених
06:13
Суперника Лукашенка триматимуть ще 15 днів під вартою
04:59
Пандемія: темпи поширення хвороби не зменшуються
03:51
На Буковині вкотре від COVID-19 одужали майже 100 хворих
Усі новини...