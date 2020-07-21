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Сенаторы США представили резолюцию против возвращения России в G8

Вторник, 21 июля 2020, 09:40

Сенаторы Соединенных Штатов Америки от Демократической партии внесли на рассмотрение резолюцию, направленную против присоединения России к составу Большой семерки (G7).

Источник: сообщение сопредседателя сенатского комитета по Украине, демократа Дика Дурбина

Детали: Соавторами резолюции выступают Дурбин и еще 12 сенаторов-демократов.

Отмечается, что, несмотря на оккупацию Украины Россией, ее дестабилизирующие действия против США и других демократий, президент-республиканец Дональд Трамп неоднократно призывал вернуть Россию в Группу восьми или позволить ей участвовать в процессе "Большой семерки" (G7).

Прямая речь Дурбина: "Вместо того, чтобы использовать все имеющиеся у него инструменты для борьбы против российских угроз нашим войскам, нашим выборам и суверенитету демократических стран по всему миру, президент Трамп стремился нормализовать отношения США и вознаградить Кремль.

Сегодняшняя резолюция дает понять, что Сенат Соединенных Штатов будет против реадмиссии России, если она не прекратит свои преступные действия против Украины, наших союзников и США".

Темы: СШАРосcия
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