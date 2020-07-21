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На Подолі в Києві підірвали банкомат і вкрали гроші

Вівторок, 21 липня 2020, 09:57
На Подолі в Києві підірвали банкомат і вкрали гроші
kyiv.npu.gov.ua

У Подільському районі столиці зловмисники підірвали вуличний банкомат, забрали звідти касети з готівкою та втекли.

Джерело: поліція Києва 21 липня

Дослівно: "Сьогодні близько 01:30 до столичної поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що троє невідомих підірвали банкомат біля продуктового магазину на вулиці Виговського. На місце події відразу прибули слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, кінолог зі службовим собакою та вибухотехніки.

Поліцейські оглянули місце злочину, опитали свідків, вилучили та опрацювали відео з камер спостереження.

Попередньо встановлено, що правопорушники за допомогою газоповітряної суміші підірвали банкомат, звідти забрали касети з грошима та втекли.

Внаслідок вибуху пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення фасаду будівлі, сума збитків встановлюється".

Деталі: Слідчий відділ Подільського управління поліції розпочав кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання підозрюваних осіб.

"Українська правда" в Threads

Теми: Київкриміналгроші
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