Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Подоле в Киеве взорвали банкомат и украли деньги

Вторник, 21 июля 2020, 09:57
kyiv.npu.gov.ua

В Подольском районе столицы злоумышленники взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличкой и скрылись.

Источник: полиция Киеве 21 июля

Дословно: "Сегодня около 1:30 в столичную полиции обратился местный житель, который сообщил, что трое неизвестных взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского. На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинолог со служебной собакой и взрывотехники.

Полицейские осмотрели место преступления, опросили свидетелей, изъяли и проработали видео с камер наблюдения.

Предварительно установлено, что правонарушители с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат, оттуда забрали кассеты с деньгами и скрылись.

В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается".

Детали: Следственный отдел Подольского управления полиции начал уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание подозреваемых лиц.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 23 июля: полтавский теракт, поджог дома активиста

Зеленский хочет с Путиным подписать соглашение о прекращении огня

"Плевок в глаза фанам": ульрас Динамо отреагировали на назначение Луческу

Пожизненно отстранен от футбола вице-президент УАФ, который ударил судью

видео60 нарушений за 50 дней и превышение скорости втрое: как ездят нардепы

фотоСБУ разоблачила банду "Князя", которая терроризировала три области

Все новости...
Последние новости
08:56
Число новых случаев коронавируса в Украине подскочило почти до тысячи
08:48
Парламент Хорватии утвердил новое правительство
08:39
В Словакии после 18-часовых дебатов провалился вотум недоверия премьеру
08:06
Всемирный банк вступился за Шабунина: Гражданское общество должно выполнять миссию
08:00
Главные новости четверга и ночи: полтавский теракт, поджог дома Шабунина
07:10
ООС: Украинские бойцы без потерь, у российских наемников – двое раненых
06:13
Соперника Лукашенко будут держать еще 15 дней под стражей
04:59
Пандемия: темпы распространения болезни не уменьшаются
03:51
На Буковине в который раз от COVID-19 выздоровели почти 100 больных
02:56
Конгресс США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"
Все новости...