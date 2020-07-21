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На Подоле в Киеве взорвали банкомат и украли деньги

Вторник, 21 июля 2020, 09:57
На Подоле в Киеве взорвали банкомат и украли деньги
kyiv.npu.gov.ua

В Подольском районе столицы злоумышленники взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличкой и скрылись.

Источник: полиция Киеве 21 июля

Дословно: "Сегодня около 1:30 в столичную полиции обратился местный житель, который сообщил, что трое неизвестных взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского. На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинолог со служебной собакой и взрывотехники.

Полицейские осмотрели место преступления, опросили свидетелей, изъяли и проработали видео с камер наблюдения.

Предварительно установлено, что правонарушители с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат, оттуда забрали кассеты с деньгами и скрылись.

В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается".

Детали: Следственный отдел Подольского управления полиции начал уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание подозреваемых лиц.

Темы: Киевкриминалденьги
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