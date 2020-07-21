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Зеленський і Путін можуть зустрітися в Криму лише за однієї умови – Кулеба

Вівторок, 21 липня 2020, 10:13

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним лише в разі деокупації Росією півострова.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу у відповідь на запитання про чутки щодо можливої зустрічі на адмінкордоні абощо

Пряма мова: "Зустріч у Криму президентів Зеленського і Путіна можлива під час церемонії зняття російського прапора і підняття там українського прапора у зв’язку з відновленням повного суверенітету України над тимчасово окупованим Кримом.  

Нічого про готовність Росії провести таку церемонію мені поки не відомо, на жаль. Більше того, президент Путін поїхав до Криму з абсолютно іншою метою – закладати нові кораблі для Чорноморського флоту Росії, демонструючи цим подальше зміцнення військової присутності (РФ) у Криму і порушення зобов’язань Росії як держави-окупанта.

Тому ані зустріч у Криму, ані зустріч на кордоні є немислимою. І мені навіть дивно, що хтось починає розганяти подібні речі".

УП, оновлено
Теми: Кулеба ДмитроЗеленськийПутінКримдеокупація


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