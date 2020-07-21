Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский и Путин могут встретиться в Крыму только при одном условии – Кулеба

Вторник, 21 июля 2020, 10:13
Зеленский и Путин могут встретиться в Крыму только при одном условии – Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным только в случае деоккупации Россией полуострова.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в ответ на вопрос о слухах относительно возможной встречи на админгранице или тому подобном

Прямая речь: "Встреча в Крыму президентов Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом.

Ничего о готовности России провести такую ​​церемонию мне пока не известно, к сожалению. Более того, президент Путин поехал в Крым с совершенно другой целью – закладывать новые корабли для Черноморского флота России, демонстрируя этим дальнейшее укрепление военного присутствия (РФ) в Крыму и нарушение обязательств России как государства-оккупанта.

Поэтому ни встреча в Крыму, ни встреча на границе немыслима. И мне даже странно, что кто-то начинает разгонять подобные вещи".

УП, обновлено
Темы: Кулеба ДмитрийЗеленскийПутинКрымдеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Кулеба в ООН начал срочные консультации из-за выхода России из "зерновой сделки"
Кулеба с французской коллегой осудили выход РФ из "зерновой сделки"
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: