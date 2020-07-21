Свої кордони для українців відкрили вже 39 країн – Кулеба

Свої кордони для українців протягом минулого тижня відкрили ще 13 країн, цей перелік зараз складає 39 країн.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на онлайн-брифінгу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Минулого тижня я оголошував про 26 відкритих чи відносно відкритих для українців. Станом на зараз таких країн вже 39" - сказав Кулеба.

При цьому він наголосив, що не в кожному випадку йдеться про повністю вільний в’їзд, потрібно дотриматися правил, керуватися рішенням органів влади цих країн, а також перевіряти інформацію перед поїздками на карті МЗС.

Він уточнив, що протягом тижня для українців відкрили кордони Болгарія, Словенія, ОАЕ, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Сент-Люсія і Пуерто-Ріко.

"МЗС продовжуватиме працювати над тим, щоб українці мали більший вибір і більше можливостей для подорожей за кордон" - сказав Кулеба.

Українці можуть перевірити можливість в'їзду за кордон за кількома сервісами: список.

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