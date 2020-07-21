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Свои границы для украинцев открыли уже 39 стран – Кулеба

Вторник, 21 июля 2020, 10:32

Свои границы для украинцев в течение прошлой недели открыли еще 13 стран, в этот перечень сейчас составляет 39 стран.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на онлайн-брифинге заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"На прошлой неделе я объявлял о 26 открытых или относительно открытых для украинцев. По состоянию на сейчас таких стран уже 39", - сказал Кулеба.

При этом он подчеркнул, что не в каждом случае речь идет о полностью свободный въезд, нужно соблюсти правила, руководствоваться решением органов власти этих стран, а также проверять информацию перед поездками на карте МИД.

Он уточнил, что в течение недели для украинцев открыли границы Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Сент-Люсия и Пуэрто-Рико.

"МИД будет продолжать работать над тем, чтобы украинцы имели больший выбор и больше возможностей для путешествий за границу", - сказал Кулеба.

Темы: Кулеба Дмитрийграницамиркоронавирус


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