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В Україну йде прохолода і дощі

Вівторок, 21 липня 2020, 10:51

21 липня у західних та місцями північних областях очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів, в середині тижня дещо похолодає.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно Укргідрометцентр: "21 липня вдень у західних областях гроза (І рівень небезпечності, жовтий). У Хмельницькій, Миколаївській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки".

Деталі: За прогнозом Діденко у вівторок, у західних та північних областях очікуються грозові дощі, місцями можливі шквали, град.

Температура повітря 24-29°, у південній частині 28-33°. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. 

 

У середині тижня дещо похолодає. 22 та 23 липня без опадів, на заході та півночі вночі до 11-15°, вдень – 21-24°, у центрі, на сході та півдні вночі 13-18°, вдень – до 25-30°. 

 

24 липня на заході очікуються дощі, а 25 липня дощі з грозами накриють більшу частину країни, сонячно буде лише на сході, півдні та у Криму.
 

Українська правда
Теми: погода


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