В Украину идет прохлада и дожди
21 июля в западных и местами северных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков, в середине недели немного похолодает.
Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook
Дословно Укргидрометцентр: "21 июля днем в западных областях гроза (І уровень опасности, желтый). В Хмельницкой, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности".
Детали: По прогнозу Диденко во вторник, в западных и северных областях ожидаются грозовые дожди, местами возможны шквалы, град.
Температура воздуха 24-29°, в южной части 28-33°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
В середине недели немного похолодает. 22 и 23 июля без осадков, на западе и севере ночью до 11-15°, днем – 21-24°, в центре, на востоке и юге ночью 13-18°, днем – до 25-30°.
24 июля на западе ожидаются дожди, а 25 июля дожди с грозами накроют большую часть страны, солнечно будет только на востоке, юге и в Крыму.