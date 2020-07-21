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В Украину идет прохлада и дожди

Вторник, 21 июля 2020, 10:51
Фото КГГА

21 июля в западных и местами северных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков, в середине недели немного похолодает.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Укргидрометцентр: "21 июля днем ​​в западных областях гроза (І уровень опасности, желтый). В Хмельницкой, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности".

Детали: По прогнозу Диденко во вторник, в западных и северных областях ожидаются грозовые дожди, местами возможны шквалы, град.

Температура воздуха 24-29°, в южной части 28-33°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. 

 

В середине недели немного похолодает. 22 и 23 июля без осадков, на западе и севере ночью до 11-15°, днем ​​– 21-24°, в центре, на востоке и юге ночью 13-18°, днем ​​– до 25-30°.

 

24 июля на западе ожидаются дожди, а 25 июля дожди с грозами накроют большую часть страны, солнечно будет только на востоке, юге и в Крыму.

Украинская правда
Темы: погода


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