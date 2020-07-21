Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину идет прохлада и дожди

Вторник, 21 июля 2020, 10:51
В Украину идет прохлада и дожди
Фото КГГА

21 июля в западных и местами северных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков, в середине недели немного похолодает.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Укргидрометцентр: "21 июля днем ​​в западных областях гроза (І уровень опасности, желтый). В Хмельницкой, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности".

Детали: По прогнозу Диденко во вторник, в западных и северных областях ожидаются грозовые дожди, местами возможны шквалы, град.

Температура воздуха 24-29°, в южной части 28-33°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. 

 

В середине недели немного похолодает. 22 и 23 июля без осадков, на западе и севере ночью до 11-15°, днем ​​– 21-24°, в центре, на востоке и юге ночью 13-18°, днем ​​– до 25-30°.

 

24 июля на западе ожидаются дожди, а 25 июля дожди с грозами накроют большую часть страны, солнечно будет только на востоке, юге и в Крыму.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: