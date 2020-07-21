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Палата представників США схвалила розширення санкцій щодо "Північного потоку-2"

Вівторок, 21 липня 2020, 12:25

Палата представників США схвалила поправку, яка передбачає нові санкції щодо компаній, які допомагають Росії завершити будівництво спірного газопроводу "Північний потік-2" до Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFE/RL.

Палата представників схвалила поправку до оборонного бюджету країни 20 липня.

Проєкт оборонного бюджету ще має бути схвалений Сенатом і підписаний президентом Дональдом Трампом, перш ніж нові санкції стануть законом.

Поправка спрямована на посилення вже діючих обмежень щодо іноземних громадян та компаній, які сприяють продажу, оренді або наданню суден для укладання труб, призначених для будівництва російських трубопроводів.

Раніше ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Свій протест висловили окремо Німеччина та Австрія.

Росія прагне завершити будівництво проекту "Північний потік-2", який має транспортувати газ до Європи по дну Балтійського моря. Газопровід готовий на 90%.

Європейські судна, що прокладають трубопровід, припинили роботу в грудні після першого раунду американських санкцій, які конкретно були спрямовані на їхню діяльність.

Читайте також Санкції вищого рівня: чи зупинить новий блок США добудову Nord Stream-2.

Теми: СШАгазЄвропаРосія


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