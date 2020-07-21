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Палата представителей США одобрила расширение санкций по "Северному потоку-2"

Вторник, 21 июля 2020, 12:25

Палата представителей США одобрила поправку, которая предусматривает новые санкции в отношении компаний, которые помогают России завершить строительство спорного газопровода "Северный поток-2" в Германию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFE/RL.

Палата представителей одобрила поправку в оборонный бюджет страны 20 июля.

Проект оборонного бюджета еще должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом, прежде чем новые санкции станут законом.

Поправка направлена ​​на усиление уже действующих ограничений в отношении иностранных граждан и компаний, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства российских трубопроводов.

Ранее ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Свой протест выразили отдельно Германия и Австрия.

Россия стремится завершить строительство проекта "Северный поток-2", который должен транспортировать газ в Европу по дну Балтийского моря. Газопровод готов на 90%.

Европейские суда, что прокладывают трубопровод, прекратили работу в декабре после первого раунда американских санкций, которые конкретно были направлены на их деятельность.

Читайте также: Санкции высшего уровня: остановит ли новый блок США достройку Nord Stream-2.

Темы: СШАгазЕвропаРосcия


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