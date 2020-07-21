Рятувальники попереджають про грози і шквали у Києві та області

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у Києві та області 21 липня.

Джерело: сайт ДСНС, Київська міська державна адміністрація

Дослівно ДСНС: "У Києві та Київській області в найближчу годину з утриманням до кінця дня 21 липня, гроза, подекуди шквал 15-18 м/с".

Деталі: У КМДА закликали місцевих мешканців щільно закрити усі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, під час грози вимкнути всі електроприлади.

На вулиці радять триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, а в разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті.