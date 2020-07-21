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Спасатели предупреждают о грозах и шквалах в Киеве и области

Вторник, 21 июля 2020, 13:49
Фото rivne.media

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Киеве и области 21 июля.

Источник: сайт ГСЧС, Киевская городская государственная администрация

Дословно ГСЧС: "В Киеве и Киевской области в ближайшие часы и до конца дня 21 июля, гроза, местами шквал 15-18 м/с".

Детали: В КГГА призвали местных жителей плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, во время грозы отключить все электроприборы.

На улице советуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

Украинская правда
Темы: погода


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