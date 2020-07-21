Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спасатели предупреждают о грозах и шквалах в Киеве и области

Вторник, 21 июля 2020, 13:49
Спасатели предупреждают о грозах и шквалах в Киеве и области
Фото rivne.media

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Киеве и области 21 июля.

Источник: сайт ГСЧС, Киевская городская государственная администрация

Дословно ГСЧС: "В Киеве и Киевской области в ближайшие часы и до конца дня 21 июля, гроза, местами шквал 15-18 м/с".

Детали: В КГГА призвали местных жителей плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, во время грозы отключить все электроприборы.

На улице советуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
погода
В Киеве зафиксировали температурный рекорд
Жителей Киевщины предупреждают о грозе
Жителей Киевщины предупреждают о приближении грозы
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: