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Путін визначив цілі "десятирічки" в Росії

Вівторок, 21 липня 2020, 14:29

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визначив показники, яких РФ має досягнути до 2030 року.

Джерело: РБК

Деталі: Згідно із повідомленням на сайті Кремля, указ Путіна передбачає досягнення таких основних цілей до 2030 року:

- збереження населення, здоров'я і благополуччя людей;

- можливості для самореалізації та розвитку талантів;

- комфортне і безпечне середовище для життя;

- гідна, ефективна праця і успішне підприємництво;

- цифрова трансформація.

Також указ передбачає досягнення низки показників до 2030 року. Серед них, зокрема такі: підвищення очікуваної тривалості життя до 78 років, зниження рівня бідності в два рази в порівнянні з показником 2017 року, входження Росії в число десяти провідних країн світу за якістю загальної освіти, зростання ВВП вище середньосвітового при збереженні макроекономічної стабільності, збільшення частки масових соціально значущих послуг, доступних в електронному вигляді, до 95%, зростання частки домогосподарств з широкосмуговим доступом до інтернету до 97%.

Теми: РосіяПутін
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