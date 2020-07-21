Путин определил цели "десятилетки" в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым определил показатели, которых РФ должна достичь к 2030 году.

Источник: РБК

Детали: Согласно сообщению на сайте Кремля, указ Путина предполагает достижение следующих основных целей до 2030 года:

- сохранение населения, здоровья и благополучия людей;

- возможности для самореализации и развития талантов;

- комфортная и безопасная среда для жизни;

- достойная, эффективная работа и успешное предпринимательство;

- цифровая трансформация.

Также указ предусматривает достижение ряда показателей до 2030 года. Среди них: повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года, вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, рост ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%, рост доли домохозяйств с широкополосным доступом в интернет до 97%.