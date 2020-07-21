Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Соціологи озвучили новий рейтинг Зеленського

Вівторок, 21 липня 2020, 14:54
Соціологи озвучили новий рейтинг Зеленського

Серед представників влади найліпше українці оцінюють роботу президента Володимира Зеленського, водночас майже 60% опитаних не задоволені діяльністю глави держави.

Джерело: результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 16-17 липня 2020 року на тему: "Рік від виборів Верховної Ради: оцінки громадян".

Дослівно: "Серед очільників держави опитані відносно краще оцінюють роботу президента Зеленського (37% опитаних задоволені діяльністю глави держави, 59% – дають протилежні оцінки).

 

Роботою голови Верховної Ради Разумкова задоволені 25%, не задоволені – 57%. Діяльністю Прем’єр-міністра Шмигаля задоволені лише 16%, не задоволені – 65% опитаних".

Деталі: Серед парламентських фракцій відносно кращі оцінки отримала фракція партії "Слуга народу" (рівень задоволеності серед усіх – 32%, серед виборців партії – 90%).

Діяльністю фракцій партій "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина" задоволені приблизно чверть опитаних, не задоволені – близько 70%. Діяльністю фракції партії "Голос" задоволені 17%, не задоволені – 73% респондентів.

 

Показовим є віковий розподіл оцінок фракцій – молодь відносно більше задоволена діяльністю фракції "Слуга народу", старші – фракцій партій "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

 
для збільшення натисніть на зображення

Додатково: Методом опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів соіологи опитали 2000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 16-17 липня 2020 р.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийсоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Зеленський
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Останні новини
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: