Соціологи озвучили новий рейтинг Зеленського

Серед представників влади найліпше українці оцінюють роботу президента Володимира Зеленського, водночас майже 60% опитаних не задоволені діяльністю глави держави.

Джерело: результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 16-17 липня 2020 року на тему: "Рік від виборів Верховної Ради: оцінки громадян".

Дослівно: "Серед очільників держави опитані відносно краще оцінюють роботу президента Зеленського (37% опитаних задоволені діяльністю глави держави, 59% – дають протилежні оцінки).

Роботою голови Верховної Ради Разумкова задоволені 25%, не задоволені – 57%. Діяльністю Прем’єр-міністра Шмигаля задоволені лише 16%, не задоволені – 65% опитаних".

Деталі: Серед парламентських фракцій відносно кращі оцінки отримала фракція партії "Слуга народу" (рівень задоволеності серед усіх – 32%, серед виборців партії – 90%).

Діяльністю фракцій партій "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина" задоволені приблизно чверть опитаних, не задоволені – близько 70%. Діяльністю фракції партії "Голос" задоволені 17%, не задоволені – 73% респондентів.

Показовим є віковий розподіл оцінок фракцій – молодь відносно більше задоволена діяльністю фракції "Слуга народу", старші – фракцій партій "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

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Додатково: Методом опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів соіологи опитали 2000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 16-17 липня 2020 р.