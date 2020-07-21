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Социологи озвучили новый рейтинг Зеленского

Вторник, 21 июля 2020, 14:54

Среди представителей власти лучше всего украинцы оценивают работу президента Владимира Зеленского, в то же время почти 60% опрошенных не удовлетворены деятельностью главы государства.

Источник: результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 16-17 июля 2020 года на тему: "Год от выборов Верховной Рады: оценки граждан".

Дословно: "Среди руководителей государства опрошенные относительно лучше оценивают работу президента Зеленского (37% опрошенных довольны деятельностью главы государства, 59% - дают противоположные оценки).

 

Работой председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 25%, недовольны - 57%. Деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны лишь 16%, не удовлетворены - 65% опрошенных".

Детали: Среди парламентских фракций относительно лучшие оценки получила фракция партии "Слуга народа" (уровень удовлетворенности всех - 32%, среди избирателей партии - 90%).

Деятельностью фракций партий "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" довольны примерно четверть опрошенных, не удовлетворены - около 70%. Деятельностью фракции партии "Голос" довольны 17%, недовольны - 73% респондентов.

 

Показательно возрастное распределение оценок фракций - молодежь относительно больше довольна деятельностью фракции "Слуга народа", старшие - фракций партий "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

 
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Дополнительно: Методом опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров социологи опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 16-17 июля 2020

Украинская правда
Темы: Зеленскийсоциология


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