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П'яний хуліган погрожував гранатою в магазині на Запоріжжі

Вівторок, 21 липня 2020, 16:25

На Запоріжжі правоохоронці затримали озброєного нетверезого хулігана.

Джерело: поліція Запорізької області

Деталі: Напередодні о 17:15 до Василівського відділу поліції Запорізької області надійшло повідомлення від місцевого мешканця, який заявив, що в нього є вибуховий пристрій і зараз він буде перекривати дорожній рух.

Декількома хвилинами пізніше поліціянтам повідомили, що до продуктової крамниці на Бульварі Центральному в місті Василівка зайшов озброєний громадянин з предметом, схожим на гранату.

Т.в.о начальника Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Максим Білоусов особисто пішов на контакт із порушником.

За словами силовика, чоловік не очікував таких активних дій, тому вдалося швидко наблизитися до нього та відібрати боєприпас.

Підозрюваним виявився раніше судимий за корисливі злочини місцевий мешканець 1968 року народження, який до того ж,  відповідно до висновку медичного огляду, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

 

Зловмисник у минулому учасник АТО. Попередньо встановлено, що боєприпас він привіз із зони проведення операції Об’єднаних сил.

Теми: Запорізька область


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