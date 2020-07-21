Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пьяный хулиган угрожал гранатой в магазине на Запорожье

Вторник, 21 июля 2020, 16:25

В Запорожской области правоохранители задержали вооруженного нетрезвого хулигана.

Источник: полиция Запорожской области

Детали: Накануне в 17:15 в Васильевский отдела полиции Запорожской области поступило сообщение от местного жителя, который заявил, что у него есть взрывное устройство и сейчас он будет перекрывать дорожное движение.

Несколькими минутами позже полицейским сообщили, что в продуктовый магазин на бульваре Центральном в городе Васильевка зашел вооруженный гражданин с предметом, похожим на гранату.

В.и.о начальника Васильевского отдела полиции ГУНП в Запорожской области Максим Белоусов лично пошел на контакт с нарушителем.

По словам силовика, мужчина не ожидал таких активных действий, поэтому удалось быстро приблизиться к нему и отобрать боеприпас.

Подозреваемым оказался ранее судимый за корыстные преступления местный житель 1968 года рождения, который к тому же, согласно заключению медицинского осмотра, находился в состоянии алкогольного опьянения.

 

Злоумышленник в прошлом участник АТО. Предварительно установлено, что боеприпас он привез из зоны проведения операции Объединенных сил.

Украинская правда
Темы: Запорожская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 23 июля: полтавский теракт, поджог дома активиста

Зеленский хочет с Путиным подписать соглашение о прекращении огня

"Плевок в глаза фанам": ульрас Динамо отреагировали на назначение Луческу

Пожизненно отстранен от футбола вице-президент УАФ, который ударил судью

видео60 нарушений за 50 дней и превышение скорости втрое: как ездят нардепы

фотоСБУ разоблачила банду "Князя", которая терроризировала три области

Все новости...
Запорожская область
В Бердянске усиливают карантин
В Бердянске COVID-19 обнаружили у 10 работников "скорой"
Полиция расследует массовое отравление на базе отдыха
Последние новости
08:56
Число новых случаев коронавируса в Украине подскочило почти до тысячи
08:48
Парламент Хорватии утвердил новое правительство
08:39
В Словакии после 18-часовых дебатов провалился вотум недоверия премьеру
08:06
Всемирный банк вступился за Шабунина: Гражданское общество должно выполнять миссию
08:00
Главные новости четверга и ночи: полтавский теракт, поджог дома Шабунина
07:10
ООС: Украинские бойцы без потерь, у российских наемников – двое раненых
06:13
Соперника Лукашенко будут держать еще 15 дней под стражей
04:59
Пандемия: темпы распространения болезни не уменьшаются
03:51
На Буковине в который раз от COVID-19 выздоровели почти 100 больных
02:56
Конгресс США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"
Все новости...