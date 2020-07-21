Пьяный хулиган угрожал гранатой в магазине на Запорожье

В Запорожской области правоохранители задержали вооруженного нетрезвого хулигана.

Источник: полиция Запорожской области

Детали: Накануне в 17:15 в Васильевский отдела полиции Запорожской области поступило сообщение от местного жителя, который заявил, что у него есть взрывное устройство и сейчас он будет перекрывать дорожное движение.

Несколькими минутами позже полицейским сообщили, что в продуктовый магазин на бульваре Центральном в городе Васильевка зашел вооруженный гражданин с предметом, похожим на гранату.

В.и.о начальника Васильевского отдела полиции ГУНП в Запорожской области Максим Белоусов лично пошел на контакт с нарушителем.

По словам силовика, мужчина не ожидал таких активных действий, поэтому удалось быстро приблизиться к нему и отобрать боеприпас.

Подозреваемым оказался ранее судимый за корыстные преступления местный житель 1968 года рождения, который к тому же, согласно заключению медицинского осмотра, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник в прошлом участник АТО. Предварительно установлено, что боеприпас он привез из зоны проведения операции Объединенных сил.