Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Слуги" більше не збираються влаштовувати позачергові сесії

Вівторок, 21 липня 2020, 17:20

У фракції "Слуга народу" повідомляли, що найближчим часом позачергові сесії парламенту збирати не будуть.

Джерело: нардеп фракції Олександр Качура в Telegram

Пряма мова Качури: "Керівництво фракції підтвердило - позачергової сесії найближчим часом не планується. Це всього лише чутки.

Виходячи з внутрішньопартійної домовленості, якщо потрібно буде знову зібратися до початку вересневої сесії, депутатів попередять за сім днів ".

Передісторія: 20 липня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент ще раз чи двічі збереться на сесію позачергово.

Українська правда
Теми: Верховна РадаСлуга народу


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 23 липня: полтавський теракт, підпал будинку активіста

Зеленський хоче із Путіним підписати угоду про припинення вогню

"Плювок в очі фанам": ультрас Динамо відреагували на призначення Луческу

Довічно відсторонили від футболу віцепрезидента УАФ, який вдарив суддю

відео60 порушень за 50 днів та перевищення швидкості втричі: як їздять нардепи

фотоСБУ викрила банду "Князя", яка тероризувала три області

Усі новини...
Верховна Рада
Рада відхилила постанови про скасування закону по гральному бізнесу
Рада відхилила законопроєкт, що дозволяє приховувати майно через дітей
ВР попередньо схвалила законпроєкт, який порушує Угоду про асоціацію з ЄС
Останні новини
08:56
Число нових випадків коронавірусу в Україні підскочило майже до тисячі
08:48
Парламент Хорватії затвердив новий уряд
08:44
На місці пожежі дому Шабуніна не знайшли решток вибухових предметів – поліція
08:39
У Словаччині після 18-годинних дебатів провалився вотум недовіри прем’єру
08:06
Світовий банк заступився за Шабуніна: Громадянське суспільство має виконувати місію
08:00
Головні новини четверга і ночі: полтавський теракт, підпал будинку Шабуніна
07:10
ООС: Українські бійці без втрат, у російських найманців – двоє поранених
06:13
Суперника Лукашенка триматимуть ще 15 днів під вартою
04:59
Пандемія: темпи поширення хвороби не зменшуються
03:51
На Буковині вкотре від COVID-19 одужали майже 100 хворих
Усі новини...