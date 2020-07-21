"Слуги" більше не збираються влаштовувати позачергові сесії

У фракції "Слуга народу" повідомляли, що найближчим часом позачергові сесії парламенту збирати не будуть.

Джерело: нардеп фракції Олександр Качура в Telegram

Пряма мова Качури: "Керівництво фракції підтвердило - позачергової сесії найближчим часом не планується. Це всього лише чутки.

Виходячи з внутрішньопартійної домовленості, якщо потрібно буде знову зібратися до початку вересневої сесії, депутатів попередять за сім днів ".

Передісторія: 20 липня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент ще раз чи двічі збереться на сесію позачергово.