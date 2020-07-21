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"Слуги" больше не собираются устраивать внеочередные сессии

Вторник, 21 июля 2020, 17:20
Слуги больше не собираются устраивать внеочередные сессии

В фракции "Слуга народа" сообщали, что в ближайшее время внеочередные сессии парламента собирать не будут.

Источник: нардеп фракции Александр Качура в Telegram

Прямая речь Качуры: "Руководство фракции подтвердило – внеочередной сессии в ближайшее время не планируется. Это всего лишь слухи.

Исходя из внутрипартийной договоренности, если нужно будет снова собраться до начала сентябрьской сессии, депутатов предупредят за семь дней".

Предыстория: 20 июля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент еще раз или два соберется на сессию вне очереди.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаСлуга народа
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