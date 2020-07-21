Венеційська комісія ухвалила "терміновий висновок" щодо закону про референдум

Венеційська комісія прийняла "терміновий спільний висновок" щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум (№3612).

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради Європи.

18 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум із необхідністю його доопрацювання до другого читання.

У документі Венеційської комісії відзначається, що в законопроєкті розглядаються деякі проблеми, які в минулому були предметом критичних зауважень.

"Серед інших питань, розробники узгодили законопроєкт з іншими частинами виборчого законодавства, зокрема з новим Виборчим кодексом, прийнятим у 2019 році, та із законом про Центральну виборчу комісію та включили детальні механізми, спрямовані на забезпечення рівних агітаційних можливостей для прихильників та противників питань, винесених на національний референдум. Це слід похвалити", - йдеться у висновку.

Зазначається, що проєкт закону є значним кроком вперед у порівнянні з законопроєктом 2012 року.

Однак вказуються декілька пунктів, які можуть бути вдосконалені в тексті або потребуватимуть подальшого роз'яснення.

- Рекомендується з’ясувати зв’язок між референдумом всенародних ініціатив про скасування законів або частини законів та референдумом щодо "вирішення питань загальнодержавного значення";

- процедура проведення всенародного ініціативного референдуму повинна передбачати роль парламенту перед голосуванням, а також, за необхідності, після голосування та відповідно до результатів; наслідки схвалення народної ініціативи мають бути визначені у законі;

- необхідно ввести додаткові положення, спрямовані на забезпечення рівних можливостей для прихильників та противників питань, винесених на референдум щодо комісій референдуму різного рівня;

- рекомендується продовжити термін збору підписів на референдуми за народною ініціативою;

- рекомендується перевірити всі підписи;

- рекомендовано гармонізувати проєкт закону із виборчим законодавством для подальшого зміцнення механізмів доступності референдумів для осіб з обмеженими можливостями та створення механізмів, які практично сприятимуть ефективному та змістовному виконанню виборчих прав вимушено переселених осіб;

- слід розглянути можливість синхронізації положень законопроєкту про фінансування кампанії референдуму із законодавством про фінансування політичних партій;

- рекомендується, щоб положення про електронне голосування були виключені із законопроєкту та були врегульовані пізніше шляхом окремого закону, який також стосувався б місцевих, парламентських і президентських виборів;

- обмеження та заборони щодо проведення агітаційних заходів слід переглянути;

- законопроєкт повинен містити конкретні статті щодо запобіжних та ефективних санкцій щодо порушень проти ЗМІ.

Термінові висновки приймаються поза чотирма пленарними засіданнями Венеційської комісії. Наприклад, якщо думка потрібна перед майбутнім референдумом або дебатами у парламенті, вона може бути винесена як "нагальна думка" поза періодом офіційного пленарного засідання, щоб влада, про яку йдеться, могла вчасно використати експертизу Венеційської комісії.

Такі нагальні висновки, як правило, формально "затверджуються" на наступному пленарному засіданні. Наступна сесія "Венеційки" запланована на 8-9 жовтня.