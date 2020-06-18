Закон Зеленського про референдум пройшов перше читання

Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум із необхідністю його доопрацювання до другого читання.

Джерело: трансляція засідання парламенту

Деталі: Верховна Рада розглянула три проєкти закону про референдум: внесений президентом №3612; внесений Юлією Тимошенко та Сергієм Соболєвим ("Батьківщина") №2182; внесений Василем Німченком, Віктором Медведчуком та їхніми соратниками ("Опозиційна платформа – За життя") №3177.

Профільний комітет рекомендував відхилити законопроєкти нардепів "Батьківщини" й ОПЗЖ, а президентський, як "більш комплексний та системний", прийняти за основу з необхідністю внесення пропозицій та поправок

Президентський закон отримав 252 голоси, інші два недобрали голосів (проєкт "Батьківщини" – 68 "за", ОПЗЖ – 75).

Представник президента у парламенті Руслан Стефанчук, представляючи президентський проект закону "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", сказав, що в ньому відмовилися від консультативних референдумів і передбачили обов’язковість положень результатів референдуму для Верховної Ради та президента.

Президент передбачає 4 основних складових предмету, що може бути винесено на референдум: внесення змін до Конституції, зокрема щодо виборів і референдуму; питання загальнодержавного значення; питання зміни території України; питання втрати чинності законів чи їхніх положень.

Також робоча група передбачила "4 запобіжники" щодо махінацій у питаннях зміни території України: не можна винести на референдум питання, які суперечать Конституції та нормам міжнародного права; питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету чи територіальної цілісності України, створення загроз національній безпеці, розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі.

Також не можна винести на референдум питання податків, бюджету та амністії; питання, які віднесені до компетенції органів правопорядку (призначення винних, винесення вироків).

Передбачено етапи проведення референдуму:

- збори громадян – не менше 300 виборців, які мають сформулювати питання на референдум і сформувати ініціативну групу з 60 осіб;

- збір 3 млн підписів у двох третинах адміністративно-територіальних одиниць у паперовій та електронній формі;

- президент зобов’язаний видати указ про проведення референдуму в останню неділю 60-денного строку з дня видання цього указу.

Референдний процес може бути призупинено у разі початку конституційного провадження щодо конституційності питання Конституційним Судом.

Стефанчук зазначив, що законопроєкт було виставлено на обговорення, міжнародні організації надали схвальний відгук, також його направили на висновок до Венеційської комісії.

Юлія Тимошенко заявила, що законопроєкт її фракції про референдум, зареєстрований у вересні, не ухвалили, бо референдум не "схвалив би 90% того, що робить Володимир Зеленський", – і не було б закону про продаж землі, наприклад. А тепер президент пропонує ухвалити закон про референдум, хоча за ним "ніяких референдум ніякий народ провести не зможе" через бюрократичні процедури.

Василь Німченко (ОПЗЖ) сказав, що їхній законопроєкт передбачає саме референдум за народною ініціативою, і не лише всеукраїнський, й місцевий. Також ідеться про "законодавчий референдум".

Олександр Пузанов (ОПЗЖ) заявив, що президентський закон звужує коло тем, щодо яких можна провести референдум, і встановлює нереальні строки – 60 днів для збору 3 млн підписів, а також дозволяє протягом року розглядати лише одне питання на референдумі і вносити до бюлетеня лише одне питання. Він додав, висновку Венеційської комісії з приводу проєкту ще немає.

Руслан Князевич ("Європейська солідарність") заявив, що президент пропонує фактично "законодавчий референдум", тоді як не можна "підміняти парламент референдумом"

Микола Княжицький (ЄС) заявив, що законопроєкт Зеленського з можливістю електронного голосування – це "інструмент гібридної війни".

Заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліна Загоруйко сказала, що комітет 17 червня розглянув усі три проєкти, але підтримав лише президентський, бо ОПЗЖ пропонує референдум виключно за народною ініціативою, а "Батьківщина" припускає установчий референдум про ухвалення нової Конституції (а чинна Конституція передбачає лише внесення змін в Основний закон).

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Стефанчук: проведення референдуму в середньому коштує 2 мільярди