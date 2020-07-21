Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генпрокурорка призначила нового в.о. керівника департаменту у "справах Майдану"

Вівторок, 21 липня 2020, 22:13

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова призначила в.о. керівника Департаменту у "справах Майдану" Олексія Донського.

Джерело: hromadske

Деталі: Донський був заступником керівника цього департаменту. Очолював його тоді Віктор Мисяк, звільнити якого раніше вимагали представники родин Героїв Небесної сотні.

Олексій Донський 6 років є прокурором в справі про розстріли на вулиці Інститутській під час Революції Гідності 20 лютого 2014 року. Тоді вбили 48 протестувальників та поранили ще 80. У кінці 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка на місяць вивів Донського з цієї справи.

У той момент поміняти п'ятьох ексберкутівців, які обвинувачувались у вбивствах протестувальників.

У січні 2020 року Донський успішно пройшов співбесіду в Офісі генпрокурора і продовжив там працювати.

Теми: ЄвромайданОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Євромайдан
Справи Майдану: вирок отримав ексміліціонер, який вивіз "чорну роту" Беркуту та знищив табельну зброю
Справа 2 травня в Одесі: Фучеджі засудили до 15 років в'язниці заочно
"Справи Майдану": суд визнав винним "тітушку" Медвідя, але звільнив від покарання
Останні новини
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: