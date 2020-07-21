Генпрокурорка призначила нового в.о. керівника департаменту у "справах Майдану"
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова призначила в.о. керівника Департаменту у "справах Майдану" Олексія Донського.
Джерело: hromadske
Деталі: Донський був заступником керівника цього департаменту. Очолював його тоді Віктор Мисяк, звільнити якого раніше вимагали представники родин Героїв Небесної сотні.
Олексій Донський 6 років є прокурором в справі про розстріли на вулиці Інститутській під час Революції Гідності 20 лютого 2014 року. Тоді вбили 48 протестувальників та поранили ще 80. У кінці 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка на місяць вивів Донського з цієї справи.
У той момент поміняти п'ятьох ексберкутівців, які обвинувачувались у вбивствах протестувальників.
У січні 2020 року Донський успішно пройшов співбесіду в Офісі генпрокурора і продовжив там працювати.