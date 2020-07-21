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Генпрокурор назначила нового и.о. руководителя департамента по "делам Майдана"

Вторник, 21 июля 2020, 22:13

Генеральный прокурорк Ирина Венедиктова назначила и.о. руководителя Департамента по "делам Майдана" Алексея Донского.

Источник: hromadske

Детали: Донской был заместителем руководителя этого департамента. Возглавлял его тогда Виктор Мисяк, уволить которого ранее требовали представители семей Героев Небесной сотни.

Алексей Донской 6 лет является прокурором по делу о расстрелах на улице Институтской во время Революции Достоинства 20 февраля 2014 года. Тогда убили 48 протестующих и ранили еще 80. В конце 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка на месяц вывел Донского по этому делу.

В тот момент обменяли на  украинских заложников пятерых экс-беркутивцив, которые обвинялись в убийствах протестующих.

В январе 2020 года Донской успешно прошел собеседование в Офисе генпрокурора и продолжил там работать.

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Темы: ЕвромайданОфис генпрокурора
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