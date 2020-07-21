В уряді прокоментували закон про локалізацію виробництва, не помітивши порушення асоціації

Офіс віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції прокоментував ухвалений Верховною Радою в першому читанні законопроєкт №3739, який передбачає преференції для вітчизняного машинобудування, що суперечить Угоді про асоціацію з ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розповсюдив Офіс на своїй сторінці у Facebook.

"Питання щодо врахування в процесах державних закупівель нецінових критеріїв, зокрема, критерію щодо місцевої складової виробництва на території України, було та залишається предметом консультацій між Україною та ЄС та іншими торговими партнерами. Враховуючи те, що вказане питання безпосередньо стосується умов міжнародної торгівлі та зобов'язань України у рамках СОТ", - йдеться у заяві.

В Офісі закликали народних депутатів долучитися до цих консультацій, щоб презентувати своє бачення усім зацікавленим сторонам, оскільки це прямо стосується доступу до тендерів обсягом понад 17 трлн доларів у 48 державах світу, які має Україна, як країна-член Угоди про закупівлі СОТ.

У заяві вказується, що доки тривають консультації, уряд відпрацьовує пілотний підхід у згаданому напрямку, який дозволить побачити чи дійсно регулювання державних закупівель через нецінові критерії та механізми для українського машинобудування або в іншій сфері, дадуть очікуваний економічний ефект і чи буде він настільки позитивним, як пророкують ініціатори законопроєкту №3739.

"У разі успішності пілотного проєкту ми матимемо додаткові аргументи та практичне бачення…Надмірна квапливість в процесі прийняття ініціатив, які мають гарні наміри щодо підтримки національного товаровиробника, може звести нанівець такі позитивні наміри, якщо їх зміст не враховує баланс інтересів інших галузей економіки, зокрема тих підприємств, які працюють не лише на внутрішньому, а на зовнішніх ринках", - заявили в Офісі.

Документ містить вимогу до мінімального ступеня локалізації на рівні 25-45% з 2021 року та 40-60% з 2024 року. Крім того, він стосується не всіх закупівель, а порівняно вузької групи продукції машинобудування для потреб енергетики, ЖКГ та транспорту.

Але це проєкт не сумісний з міжнародними зобов’язаннями України.

Детальніше читайте у статті – "Тільки для своїх: як нова ініціатива "Слуги народу" загрожує відносинам з ЄС"