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В Кабмине прокомментировали закон о локализации производства, не заметив нарушение ассоциации

Вторник, 21 июля 2020, 23:22

Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции прокомментировал принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект №3739, предусматривающий преференции для отечественного машиностроения, который противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление распространил Офис на своей странице в Facebook

"Вопрос об учете в процессах государственных закупок неценовых критериев, в частности, критерия по местной составляющей производства на территории Украины, был и остается предметом консультаций между Украиной и ЕС и другими торговыми партнерами. Учитывая, что указанный вопрос непосредственно касается условий международной торговли и обязательств Украины в рамках ВТО ", - говорится в заявлении.

В Офисе призвали народных депутатов приобщиться к этим консультациям, чтобы представить свое видение всем заинтересованным сторонам, поскольку это прямо касается доступа к тендерам объемом более 17 трлн долларов в 48 странах мира, которые имеет Украина, как страна-член Соглашения о закупках ВТО.

Отмечается, пока продолжаются консультации, правительство отрабатывает пилотный подход в упомянутом направлении, что позволит увидеть действительно ли регулирования государственных закупок через неценовые критерии и механизмы для украинского машиностроения или в другой сфере, дадут ожидаемый экономический эффект и будет ли он настолько положительным, как предсказывают инициаторы законопроекта №3739.

"В случае успешности пилотного проекта мы получим дополнительные аргументы и практическое видение ... Чрезмерная торопливость в процессе принятия инициатив, которые имеют хорошие намерения по поддержке национального товаропроизводителя, может свести на нет такие позитивные намерения, если их содержание не учитывает баланс интересов других отраслей экономики, в частности тех предприятий, которые работают не только на внутреннем, а и на внешних рынках", - заявили в Офиес.

Документ содержит требование к минимальной степени локализации на уровне 25-45% с 2021 года и 40-60% с 2024 года. Кроме того, он касается не всех закупок, а сравнительно узкой группы продукции машиностроения для нужд энергетики, ЖКХ и транспорта.

Но этот проект не совместим с международными обязательствами Украины. 

Подробнее читайте в статье - "Только для своих: как новая инициатива" Слуги народа "угрожает отношениям с ЕС"

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