Конкурентка Лукашенка на виборах – за денонсацію Союзного договору з Росією

Кандидат у президенти Білорусі Анна Канопацька виступає за нейтральний статус своєї країни й денонсацію Союзного договору Білорусі й Росії.

Джерело: Канопацька у виступі з передвиборною програмою на телеканалі "Білорусь 1" 21 липня, News.tut.by і ТАСС

Пряма мова: "Я виступаю за реалізацію закріпленого в Конституції прагнення до державного нейтралітету, я за перегляд усіх міжнародних угод, які не відповідають національним інтересам Білорусі.

Я – за денонсацію договору про створення Союзної держави, за вихід із договору про колективну безпеку, за припинення договорів оренди для військових об'єктів РФ на території Білорусі й виведення з нашої території російських військовослужбовців...

Білорусь – європейська країна. Виключно наші національні інтереси повинні бути основою зовнішньої політики.

Білорусь – невід'ємна частина європейської цивілізації, тому європейський шлях нашої країни – це не питання геополітичного хитання між Москвою та Брюсселем. Це свідома участь у європейських справах як повноправної зацікавленої сторони".

Деталі: Канопацька також вступає за цивілізовану зміну влади та її реформування.

Вона пропонує законодавчо закріпити обмеження одним 7-річним терміном перебування на посаді президента Білорусі, надання спеціальних гарантій голові держави, що залишає цю посаду, і особливий механізм притягнення до судової відповідальності за наявності достатніх підстав.

Довідка: Президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня.

14 липня Центрвиборчком Білорусі зареєстрував 5 кандидатів у президенти: Андрія Дмитрієва, Анну Канопацьку, Олександра Лукашенка, Світлану Тіхановську й Сергія Череченя. Двом претендентам на президентську посаду – Віктору Бабарику й Валерію Цепкалу – було відмовлено в реєстрації.