Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Конкурентка Лукашенка на виборах – за денонсацію Союзного договору з Росією

Середа, 22 липня 2020, 08:31

Кандидат у президенти Білорусі Анна Канопацька виступає за нейтральний статус своєї країни й денонсацію Союзного договору Білорусі й Росії.

Джерело: Канопацька у виступі з передвиборною програмою на телеканалі "Білорусь 1" 21 липня, News.tut.by і ТАСС

Пряма мова: "Я виступаю за реалізацію закріпленого в Конституції прагнення до державного нейтралітету, я за перегляд усіх міжнародних угод, які не відповідають національним інтересам Білорусі.

Я – за денонсацію договору про створення Союзної держави, за вихід із договору про колективну безпеку, за припинення договорів оренди для військових об'єктів РФ на території Білорусі й виведення з нашої території російських військовослужбовців...

Білорусь – європейська країна. Виключно наші національні інтереси повинні бути основою зовнішньої політики.

Білорусь – невід'ємна частина європейської цивілізації, тому європейський шлях нашої країни – це не питання геополітичного хитання між Москвою та Брюсселем. Це свідома участь у європейських справах як повноправної зацікавленої сторони".

Деталі: Канопацька також вступає за цивілізовану зміну влади та її реформування.

Вона пропонує законодавчо закріпити обмеження одним 7-річним терміном перебування на посаді президента Білорусі, надання спеціальних гарантій голові держави, що залишає цю посаду, і особливий механізм притягнення до судової відповідальності за наявності достатніх підстав.

Довідка: Президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня.

14 липня Центрвиборчком Білорусі зареєстрував 5 кандидатів у президенти: Андрія Дмитрієва, Анну Канопацьку, Олександра Лукашенка, Світлану Тіхановську й Сергія Череченя. Двом претендентам на президентську посаду – Віктору Бабарику й Валерію Цепкалу – було відмовлено в реєстрації.

Теми: БілорусьРосіявибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 23 липня: полтавський теракт, підпал будинку активіста

Зеленський хоче із Путіним підписати угоду про припинення вогню

"Плювок в очі фанам": ультрас Динамо відреагували на призначення Луческу

Довічно відсторонили від футболу віцепрезидента УАФ, який вдарив суддю

відео60 порушень за 50 днів та перевищення швидкості втричі: як їздять нардепи

фотоСБУ викрила банду "Князя", яка тероризувала три області

Усі новини...
Білорусь
Протести в Білорусі: Чи піде "Бацька" на пенсію?
Суперниця Лукашенка на виборах: Мої діти повернуться в Білорусь коли їхня мама стане президентом
Білорусь вперше за 12 років призначила посла в США
Останні новини
08:56
Число нових випадків коронавірусу в Україні підскочило майже до тисячі
08:48
Парламент Хорватії затвердив новий уряд
08:44
На місці пожежі дому Шабуніна не знайшли решток вибухових предметів – поліція
08:39
У Словаччині після 18-годинних дебатів провалився вотум недовіри прем’єру
08:06
Світовий банк заступився за Шабуніна: Громадянське суспільство має виконувати місію
08:00
Головні новини четверга і ночі: полтавський теракт, підпал будинку Шабуніна
07:10
ООС: Українські бійці без втрат, у російських найманців – двоє поранених
06:13
Суперника Лукашенка триматимуть ще 15 днів під вартою
04:59
Пандемія: темпи поширення хвороби не зменшуються
03:51
На Буковині вкотре від COVID-19 одужали майже 100 хворих
Усі новини...