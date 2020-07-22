Конкурентка Лукашенко на выборах – за денонсацию Союзного договора с Россией

Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая выступает за нейтральный статус своей страны и денонсацию Союзного договора Беларуси и России.

Источник: Канопацкая в выступлении с предвыборной программой на телеканале "Беларусь 1" 21 июля, News.tut.by и ТАСС

Прямая речь: "Я выступаю за реализацию закрепленного в Конституции стремления к государственному нейтралитету, я за пересмотр всех международных соглашений, которые не соответствуют национальным интересам Беларуси.

Я – за денонсацию договора о создании Союзного государства, за выход из договора о коллективной безопасности, за прекращение договоров аренды для военных объектов РФ на территории Беларуси и вывод с нашей территории российских военнослужащих...

Беларусь – европейская страна. Исключительно наши национальные интересы должны быть основой внешней политики.

Беларусь – неотъемлемая часть европейской цивилизации, поэтому европейский путь нашей страны – это не вопрос геополитического шатания между Москвой и Брюсселем. Это сознательное участие в европейских делах в качестве полноправной заинтересованной стороны",

Детали: Канопацкая также вступает за цивилизованную смену власти и ее реформирование.

Она предлагает законодательно закрепить ограничение одним 7-летним сроком нахождение на посту президента Белоруссии, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, и особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.

Справка: Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.

14 июля Центризбирком Беларуси зарегистрировал 5 кандидатов в президенты: Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя. Двум претендентам на президентский пост – Виктору Бабарико и Валерию Цепкало – было отказано в регистрации.