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Партія Асада перемогла на виборах у Сирії

Середа, 22 липня 2020, 09:17
Партія Асада перемогла на виборах у Сирії
Фото з Facebook رئاسة الجمهورية العربية السورية

Коаліція партії Башара Асада із союзниками очікувано перемогла на парламентських виборах на підконтрольній режиму Асада території Сирії, опозиція такі результати не визнає.  

Джерело: Deutsche Welle

Дослівно: "Правляча партія арабського соціалістичного відродження ("Баас") сирійського президента Башара Асада перемогла на парламентських виборах. Про це 21 липня оголосила виборча комісія країни. Коаліція партії "Баас" і її союзників отримала 177 з 250 місць у парламенті країни".

Деталі: Повідомляється, що явка на виборах склала 30,17%, що значно нижче за явку на виборах 2016 року (57,6%).

Представник сирійської опозиції на женевських переговорах з мирного врегулювання конфлікту в Сирії під егідою ООН Джахія Аріді заявила, що люди в Сирії позбавлені права на вільне волевиявлення, а самі вибори були "театральною постановкою режиму", оскільки сирійський "режим сам вибирав кандидатів, навіть незалежних".

У Держдепартаменті США сирійські вибори назвали "зрежисованими".  За словами представниці Держдепу Морган Ортагус, вільних і справедливих виборів у Сирії не було з моменту, як партія Асада прийшла до влади.  

З початку громадянської війни 2011 року, це вже були треті вибори до парламенту, і перші, які пройшли на відвойованих у опозиції територіях (наразі режиму Асада підконтрольні близько 70% території Сирії).

На контрольованих опозицією територіях вибори не відбувалися, також не мали права голосу мільйони сирійських біженців, які проживають за кордоном.

Передісторія:

  • У 2011 році почалися масові протести проти режиму Башара Асада, які переросли у війну з опозицією.
  • Вона триває уже 9 років і забрала життя майже 400 тисяч людей.
  • Президент Асад за підтримки Росії та Ірану відновив контроль майже над усією територією Сирії. 

Теми: Сиріявибори
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