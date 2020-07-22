Партія Асада перемогла на виборах у Сирії

Коаліція партії Башара Асада із союзниками очікувано перемогла на парламентських виборах на підконтрольній режиму Асада території Сирії, опозиція такі результати не визнає.

Джерело: Deutsche Welle

Дослівно: "Правляча партія арабського соціалістичного відродження ("Баас") сирійського президента Башара Асада перемогла на парламентських виборах. Про це 21 липня оголосила виборча комісія країни. Коаліція партії "Баас" і її союзників отримала 177 з 250 місць у парламенті країни".

Деталі: Повідомляється, що явка на виборах склала 30,17%, що значно нижче за явку на виборах 2016 року (57,6%).

Представник сирійської опозиції на женевських переговорах з мирного врегулювання конфлікту в Сирії під егідою ООН Джахія Аріді заявила, що люди в Сирії позбавлені права на вільне волевиявлення, а самі вибори були "театральною постановкою режиму", оскільки сирійський "режим сам вибирав кандидатів, навіть незалежних".

У Держдепартаменті США сирійські вибори назвали "зрежисованими". За словами представниці Держдепу Морган Ортагус, вільних і справедливих виборів у Сирії не було з моменту, як партія Асада прийшла до влади.

З початку громадянської війни 2011 року, це вже були треті вибори до парламенту, і перші, які пройшли на відвойованих у опозиції територіях (наразі режиму Асада підконтрольні близько 70% території Сирії).

На контрольованих опозицією територіях вибори не відбувалися, також не мали права голосу мільйони сирійських біженців, які проживають за кордоном.

Передісторія: