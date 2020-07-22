Партия Асада победила на выборах в Сирии

Коалиция партии Башара Асада с союзниками ожидаемо победила на парламентских выборах на подконтрольной режиму Асада территории Сирии, оппозиция такие результаты не признает.

Источник: Deutsche Welle

Дословно: "Правящая партия арабского социалистического возрождения ("Баас") сирийского президента Башара Асада победила на парламентских выборах. Об этом 21 июля объявила избирательная комиссия страны. Коалиция партии "Баас" и ее союзников получила 177 из 250 мест в парламенте страны".

Детали: Сообщается, что явка на выборах составила 30,17%, что значительно ниже явки на выборах 2016 (57,6%).

Представитель сирийской оппозиции на женевских переговорах по мирному урегулированию конфликта в Сирии под эгидой ООН Джахия Ариди заявила, что люди в Сирии лишены права на свободное волеизъявление, а сами выборы были "театральной постановкой режима", поскольку сирийский "режим сам выбирал кандидатов, даже независимых".

В Госдепартаменте США сирийские выборы назвали "срежиссированными". По словам представительницы Госдепа Морган Ортагус, свободных и справедливых выборов в Сирии не было с момента прихода к власти партии Асада.

С начала гражданской войны 2011 года, это были третьи выборы в парламент, и первые, которые прошли на отвоеванных у оппозиции территориях (сейчас режиму Асада подконтрольны около 70% территории Сирии).

На контролируемых оппозицией территориях выборы не проходили, также не имели права голоса миллионы сирийских беженцев, проживающих за рубежом.

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