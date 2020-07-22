Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія дасть розвідці більше повноважень для протидії іноземному втручанню – ЗМІ

Середа, 22 липня 2020, 09:58

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує надати спецслужбам більше повноважень для протидії іноземному втручанню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Уряд готується просувати нове антишпигунське законодавство. Згідно з ним нові закони можуть ввести "реєстр іноземних агентів" за зразком підходу в Сполучених Штатах і Австралії.

Офіційний "реєстр іноземних агентів" зробить нелегальною таємну роботу на іноземну державу з метою втручання в політику Британії.

Стаття The Times з'явилася після публікації доповіді комітету з розвідки щодо втручання РФ, в якій сказано, що британський уряд не зміг з'ясувати, чи втручалася Росія в референдум про членство в Європейському Союзі в 2016 році.

Разом з тим звіт показав, що Росія намагалася вплинути на референдум в 2014 році, коли виборці Шотландії проголосували проти незалежності.

Публікація звіту вчора - через дев'ять місяців після того, як він був дозволений для публікації – призвела до закликів всіх політичних партій до уряду посилити санкції щодо Москви.

Депутати і лорди в комітеті заявили, що російські олігархи проникли в саме серце британської демократії, роблячи пожертви політичним партіям.

У відповідь на доповідь міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що Росія є головним пріоритетом національної безпеки, і Британія готова змушувати Москву відповісти з таких питань, як кібератаки.

Теми: Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Велика Британія
В Англії розпочинається страйк старших лікарів: пацієнтів попередили про серйозні перебої
Глава МЗС Британії закликав залишити його на посаді на тлі чуток про призначення в Міноборони
У парламенті Британії хочуть покарати голову оборонного комітету, який раптом похвалив талібів
Останні новини
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: