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Британия даст разведке больше полномочий для противодействия иностранному вмешательству – СМИ

Среда, 22 июля 2020, 09:58

Премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует предоставить спецслужбам больше полномочий для противодействия иностранному вмешательству.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Правительство готовится продвигать новое антишпионское законодательство. Согласно им новые законы могут ввести "реестр иностранных агентов" по образцу подхода в Соединенных Штатах и Австралии.

Официальный "реестр иностранных агентов" сделает нелегальной тайную работу на иностранное государство с целью вмешательства в политику Британии.

Статья The Times появилась после публикации доклада комитета по разведке относительно вмешательства РФ, в которой сказано, что британское правительство не смогло выяснить, вмешивалась Россия в референдум о членстве в Европейском Союзе в 2016 году.

Вместе с тем отчет показал, что Россия пыталась повлиять на референдум в 2014 году, когда избиратели Шотландии проголосовали против независимости.

Публикация отчета вчера - через девять месяцев после того, как он был разрешен для публикации – привела к призывам всех политических партий к правительству ужесточить санкции в отношении Москвы.

Депутаты и лорды в комитете заявили, что российские олигархи проникли в самое сердце британской демократии, делая пожертвования политическим партиям.

В ответ на доклад министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Россия является главным приоритетом национальной безопасности, и Британия готова заставлять Москву ответить по таким вопросам, как кибератаки.

Темы: Великобритания


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