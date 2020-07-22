НАЗК спіймало "слугу народу" на корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до суду протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, відносно нардепа з фракції "Слуга народу" Андрія Холодова.

Джерело: Радіо Свобода

Дослівно: "У НАЗК встановили, що депутат Холодов діяв в умовах "реального конфлікту інтересів", коли відправив офіційне депутатське звернення до директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника з вимогою надати інформацію про результати досудового розслідування у кримінальних провадженнях, в яких може фігурувати сам".

Деталі: В агентстві пояснили, що такими діями депутат порушив статтю 28 закону про запобігання корупції, за що передбачена адміністративна відповідальність.

Протокол на Холодова склали 9 липня. Перед цим журналісти "Схем" викрили Холодова на зв’язку з тютюновим бізнесом, що могло свідчити про лобіювання "слугою народу" інтересів бізнесу, до якого мала стосунок його родина, а саме – так званої "тютюнової правки" №8 до закону №1049.

Після публікації матеріалу та звернень депутатів НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання владою або службовим становищем.

За даними НАЗК, після цього Холодов просив директора НАБУ надати йому інформацію про стан та результати всіх досудових розслідувань, які стосуються так званої "тютюнової правки", яка мала збільшити заробітки для роздрібних торговців цигарками, до закону №1049.

Ч. 2 статті 172-7 КУпАП, за якою складений протокол на "слугу народу", передбачає накладення штрафу від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 3400 до 6800 гривень).

Сам Холодов у поясненнях НАЗК сказав, що вважає протокол "політичним тиском".

Пряма мова нардепа: "Я виконував обов'язки народного депутата України, а моя зацікавленість полягала лише в тому, щоб НАБУ належним чином виконувало свої зобов'язання перед народом України. Отже, обвинувачення мене у конфлікті інтересів є надуманими та необґрунтованими. Вважаю це політичним тиском".

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