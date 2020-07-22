Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК поймало "слугу народа" на коррупции

Среда, 22 июля 2020, 10:59
НАПК поймало слугу народа на коррупции
Фото с Facebook Холодова

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило и направило в суд протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, относительно нардепа от фракции "Слуга народа" Андрея Холодова.

Источник: Радио Свобода

Дословно: "В НАПК установили, что депутат Холодов действовал в условиях "реального конфликта интересов", когда отправил официальное депутатское обращение к директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику с требованием предоставить информацию о результатах досудебного расследования по уголовным производствам, в которых может фигурировать сам".

Детали: В агентстве объяснили, что такими действиями депутат нарушил статью 28 закона о предотвращении коррупции, за что предусмотрена административная ответственность.

Протокол на Холодова составили 9 июля. Перед этим журналисты "Схем" разоблачили Холодова на связи с табачным бизнесом, что могло свидетельствовать о лоббировании "слугой народа" интересов бизнеса, к которому имела отношение его семья, а именно – так называемой "табачной правки" №8 закону №1049.

После публикации материала и обращений депутатов НАБУ открыло уголовное производство относительно вероятного злоупотребление властью или служебным положением.

По данным НАПК, после этого Холодов просил директора НАБУ предоставить ему информацию о состоянии и результатах всех досудебных расследований, касающихся так называемой "табачной правки", которая должна была увеличить заработки для розничных торговцев сигаретами, к закону №1049.

Ч. 2 статьи 172-7 КУпАП, по которому составлен протокол на "слугу народа", предусматривает наложение штрафа от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 3400 до 6800 гривен).

Сам Холодов в объяснениях НАПК сказал, что считает протокол "политическим давлением".

Прямая речь нардепа: "Я выполнял обязанности народного депутата Украины, а моя заинтересованность заключалась лишь в том, чтобы НАБУ должным образом выполняло свои обязательства перед народом Украины. Итак, обвинения меня в конфликте интересов являются надуманными и необоснованными. Считаю это политическим давлением".

Предыстория:

Темы: НАПКСлуга народакоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
НАПК
Глава НАПК заявил, что имеет эффективное "лекарство" против коррупции
НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн
НАПК три месяца будет изучать образ жизни военкомов
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: