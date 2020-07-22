Суд ООН продовжив Росії термін для подачі відповіді на позов України

Міжнародний суд ООН продовжив на 4 місяці термін для Росії на підготовку відповіді на позов України в справі про порушення двох міжнародних конвенцій, про боротьбу з фінансуванням тероризму і про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це проінформувала пресслужба суду, повідомляє "Європейська правда".

"Наказом від 13 липня 2020 року Міжнародний суд, головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, продовжив з 8 грудня 2020 року до 8 квітня 2021 року термін подачі контрмеморандуму Російської Федерації у справі", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що 8 червня агенти РФ звернулися до суду з проханням продовжити термін подачі контрмеморандуму на 12 місяців. Вони пояснили необхідність такої довгої відстрочки тим, що обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19, призвели до тривалих труднощів і пов'язаних з ними затримок у підготовці документів.

22 червня агент України заявив, що український уряд виступає проти надання будь-якого продовження терміну для подачі контрмеморандуму, оскільки коронавірусні обмеження, які залишаються в дії, не виправдовують тривалий термін, про який просить Росія. Україна наполягла, що відстрочка може завдати їй серйозної шкоди та необґрунтовано затягуватиме вирішення справи у суді.

Нагадаємо, 8 листопада Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі України проти Росії за порушення двох міжнародних конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму і про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Перша стосується дій РФ на Донбасі, друга – в окупованому Криму.

У квітні 2017 року Міжнародний суд ООН оприлюднив наказ про "тимчасові заходи". Зокрема, суд зобов'язав Росію відновити Меджліс і відмовився давати накази Росії щодо її дій на сході України.

Остаточне рішення Міжнародного суду ООН у цій справі очікується не раніше 2022 року.

Детальніше про ухвалене в Гаазі у листопаді рішення читайте у статті "Перемога повна, але не остання: що означає рішення Суду ООН по Криму та Донбасу".