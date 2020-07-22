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Суд ООН продлил России срок для подачи ответа на иск Украины

Среда, 22 июля 2020, 11:11

Международный суд ООН продлил на 4 месяца срок для России на подготовку ответа на иск Украины по делу о нарушении двух международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом проинформировала пресс-служба суда, сообщает "Европейская правда".

"Приказом от 13 июля 2020 года Международный суд, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, продлил с 8 декабря 2020 года до 8 апреля 2021 года срок подачи контрмеморандума Российской Федерации по делу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 июня агенты РФ обратились в суд с просьбой продлить срок подачи контрмеморандума на 12 месяцев. Они объяснили необходимость такой долгой отсрочки тем, что ограничения, связанные с пандемией COVID-19 привели к длительным трудностям и связанными с ними задержкам в подготовке документов.

22 июня агент Украины заявил, что украинское правительство выступает против предоставления любого продления срока для подачи контрмеморандума, поскольку коронавирусные ограничения, которые остаются в действии, не оправдывают длительный срок, о котором просит Россия. Украина настояла, что отсрочка может нанести ей серьезный ущерб и необоснованно затягивать решение дела в суде.

Напомним, 8 ноября 2019 года Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу Украины против России за нарушение двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Первая касается действий РФ на Донбассе, вторая - в оккупированном Крыму.

В апреле 2017 года Международный суд ООН обнародовал приказ о "временных мерах". В частности, суд обязал Россию возобновить Меджлис и отказался давать приказы России относительно ее действий на востоке Украины.

Окончательное решение Международного суда ООН в этом деле ожидается не ранее 2022 года.

Подробнее о принятом в Гааге в ноябре решение читайте в статье "Победа полная, но не последняя: что означает решение суда ООН по Крыму и Донбассу".

Темы: ООНсудРосcияУкраина


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