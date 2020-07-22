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На Рівненщині підпалили будинок голови райради і місцевої "Батьківщини"

Середа, 22 липня 2020, 11:30

У ніч на 22 липня невідомі підпалили будинок голови Костопільської райради та Костопільської районної організації партії "Батьківщина" у Рівненській області Сергія Ткачука.

Джерело: пресслужба партії "Батьківщина" у Facebook, пресслужба поліції Рівненської області

Дослівно "Батьківщина": "Уночі з 21 на 22 липня невідомі підпалили будинок голови Костопільської районної ради й Костопільської районної організації партії "Батьківщина" у Рівненській області Сергія Ткачука". 

 

Деталі: У партії пов’язали злочин із політичною діяльністю Ткачука, мовляв, і він сам, і очолювана ним районна організація "Батьківщина" є "беззаперечними лідерами електоральних симпатій".  

Підпал у партії розцінюють, як "політичний тиск".    

У поліції повідомили, що дзвінок про пожежу на вулиці Острізькій у Костополі надійшов о 2:20 ночі. На момент підпалу у будинку перебували 52-річний голова райради, його дружина та донька. Ніхто з них не постраждав. 

 

Вогонь пошкодив другий та перший поверхи будинку, знищив майно.

Правоохоронці з місця події вилучили дві скляні ємності з невідомою речовиною та ще одну – розбиту.  

 

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) ККУ.

Українська правда
Теми: Рівненська областьБатьківщинапожежа


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