На Рівненщині підпалили будинок голови райради і місцевої "Батьківщини"

У ніч на 22 липня невідомі підпалили будинок голови Костопільської райради та Костопільської районної організації партії "Батьківщина" у Рівненській області Сергія Ткачука.

Джерело: пресслужба партії "Батьківщина" у Facebook, пресслужба поліції Рівненської області

Дослівно "Батьківщина": "Уночі з 21 на 22 липня невідомі підпалили будинок голови Костопільської районної ради й Костопільської районної організації партії "Батьківщина" у Рівненській області Сергія Ткачука".

Деталі: У партії пов’язали злочин із політичною діяльністю Ткачука, мовляв, і він сам, і очолювана ним районна організація "Батьківщина" є "беззаперечними лідерами електоральних симпатій".

Підпал у партії розцінюють, як "політичний тиск".

У поліції повідомили, що дзвінок про пожежу на вулиці Острізькій у Костополі надійшов о 2:20 ночі. На момент підпалу у будинку перебували 52-річний голова райради, його дружина та донька. Ніхто з них не постраждав.

Вогонь пошкодив другий та перший поверхи будинку, знищив майно.

Правоохоронці з місця події вилучили дві скляні ємності з невідомою речовиною та ще одну – розбиту.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) ККУ.