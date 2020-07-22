На Ровенщине подожгли дом главы райсовета и местной "Батькивщины"

В ночь на 22 июля неизвестные подожгли дом главы Костопольского райсовета и Костопольской районной организации партии "Батькивщина" в Ровенской области Сергея Ткачука.

Источник: пресс-служба партии "Батькивщина" в Facebook, пресс-служба полиции Ровенской области

Дословно "Батькивщина": "В ночь с 21 на 22 июля неизвестные подожгли дом главы Костопольского районного совета и Костопольской районной организации партии "Батькивщина" в Ровенской области Сергея Ткачука".

Детали: В партии связали преступление с политической деятельностью Ткачука, мол, и он сам, и возглавляемая им районная организация "Батькивщина" являются "безоговорочными лидерами электоральных симпатий".

Поджог в партии расценивают, как "политическое давление".

В полиции сообщили, что звонок о пожаре на улице Острижской в Костополе поступил в 2:20 ночи. На момент поджога в доме находились 52-летний председатель райсовета, его жена и дочь. Никто из них не пострадал.

Огонь повредил второй и первый этажи здания, уничтожил имущество.

Правоохранители с места происшествия изъяли две стеклянные емкости с неизвестным веществом и еще одну – разбитую.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) УК.