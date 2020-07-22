Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Ровенщине подожгли дом главы райсовета и местной "Батькивщины"

Среда, 22 июля 2020, 11:30
На Ровенщине подожгли дом главы райсовета и местной Батькивщины
Фото полиции

В ночь на 22 июля неизвестные подожгли дом главы Костопольского райсовета и Костопольской районной организации партии "Батькивщина" в Ровенской области Сергея Ткачука.

Источник: пресс-служба партии "Батькивщина" в Facebook, пресс-служба полиции Ровенской области

Дословно "Батькивщина": "В ночь с 21 на 22 июля неизвестные подожгли дом главы Костопольского районного совета и Костопольской районной организации партии "Батькивщина" в Ровенской области Сергея Ткачука". 

 

Детали: В партии связали преступление с политической деятельностью Ткачука, мол, и он сам, и возглавляемая им районная организация "Батькивщина" являются "безоговорочными лидерами электоральных симпатий".

Поджог в партии расценивают, как "политическое давление".

В полиции сообщили, что звонок о пожаре на улице Острижской в Костополе поступил в 2:20 ночи. На момент поджога в доме находились 52-летний председатель райсовета, его жена и дочь. Никто из них не пострадал. 

 

Огонь повредил второй и первый этажи здания, уничтожил имущество.

Правоохранители с места происшествия изъяли две стеклянные емкости с неизвестным веществом и еще одну – разбитую. 

 

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) УК.

Украинская правда
Темы: Ровенская областьБатькивщинапожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Ровенская область
Шестеро военных подорвались на мине в Ровенской области: двое погибли
Чиновника и сообщников подозревают в хищении полмиллиона на ремонте казармы
"Так он говорил, что "Жигуль" – не машина?". Репортаж УП из родного села Павла "Мерседеса"
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: