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Зеленський скасував візи для громадян 6 країн

Середа, 22 липня 2020, 11:28

Україна встановлює безвізовий режим для громадян Австралії, Нової Зеландії та країн Аравійського півострова.

Джерело: указ президента Володимира Зеленського від 21 липня

Дослівно: "З метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства… постановляю:

Установити з 1 серпня 2020 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів".

Деталі: Кабінету міністрів наказано вжити заходів, що випливають із цього документу.

Зазначено, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Українська правда
Теми: безвізЗеленський


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