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Зеленский отменил визы для граждан 6 стран

Среда, 22 июля 2020, 11:28

Украина устанавливает безвизовый режим для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.

Источник: указ президента Владимира Зеленского от 21 июля

Дословно: "С целью развития и практической реализации принципов партнерства ... постановляю:

Установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней".

Детали: Кабинету министров предписано принять меры, вытекающие из этого документа.

Отмечено, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Украинская правда
Темы: безвизЗеленский


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