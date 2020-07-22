Синоптики обіцяють українцям прохолоду

Прохолодніше атлантичне повітря, що продовжує надходити з Західної Європи, охопить майже всю територію України; в полі підвищеного атмосферного тиску опади не очікуються.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: За даними синоптиків, у четвер без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°; в південній частині вночі 15-20°, вдень 24-29°.

У Києві 23 липня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

У п'ятницю в Україні також без опадів, лише вночі в Одеській області, вдень у Карпатському регіоні місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 10-15°, удень 23-28°, у західних областях 20-25°; у південній частині вночі 14-19°, удень 28-33 °.

У столиці 24 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. . Температура вночі 13-15°, вдень 23-25​​°.

Додатково: 22 липня о 9 годині температура води в Чорному і Азовському морях була 22-25°; в Дніпрі, в межах Києва, 21°.