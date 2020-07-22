Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики обіцяють українцям прохолоду

Середа, 22 липня 2020, 11:48
Синоптики обіцяють українцям прохолоду
Наталія Негрей

Прохолодніше атлантичне повітря, що продовжує надходити з Західної Європи, охопить майже всю територію України; в полі підвищеного атмосферного тиску опади не очікуються.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: За даними синоптиків, у четвер без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°; в південній частині вночі 15-20°, вдень 24-29°.

У Києві 23 липня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

У п'ятницю в Україні також без опадів, лише вночі в Одеській області, вдень у Карпатському регіоні місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 10-15°, удень 23-28°, у західних областях 20-25°; у південній частині вночі 14-19°, удень 28-33 °.

У столиці 24 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. . Температура вночі 13-15°, вдень 23-25​​°.

Додатково: 22 липня о 9 годині температура води в Чорному і Азовському морях була 22-25°; в Дніпрі, в межах Києва, 21°.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
погода
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Останні новини
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: