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Синоптики обещают украинцам прохладу

Среда, 22 июля 2020, 11:48

Более прохладный атлантический воздух, продолжающий поступать с Западной Европы, охватит почти всю территорию Украины; в поле повышенного атмосферного давления осадков не ожидается.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: По данным синоптиков, в четверг без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°; в южной части ночью 15-20°, днем 24-29°.

В Киеве 23 июля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

В пятницу в Украине также без осадков, лишь ночью в Одесской области, днём в Карпатском регионе местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15°, днём 23-28°, в западных областях 20-25°; в южной части ночью 14-19°, днём 28-33°.

В столице 24 июля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. . Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

Дополнительно: 22 июля в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-25°; в Днепре, в пределах Киева, 21°.

Темы: погода


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