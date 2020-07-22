Синоптики обещают украинцам прохладу

Более прохладный атлантический воздух, продолжающий поступать с Западной Европы, охватит почти всю территорию Украины; в поле повышенного атмосферного давления осадков не ожидается.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: По данным синоптиков, в четверг без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°; в южной части ночью 15-20°, днем 24-29°.



В Киеве 23 июля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 22-24°.



В пятницу в Украине также без осадков, лишь ночью в Одесской области, днём в Карпатском регионе местами небольшой кратковременный дождь, гроза.



Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью 10-15°, днём 23-28°, в западных областях 20-25°; в южной части ночью 14-19°, днём 28-33°.



В столице 24 июля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. . Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.



Дополнительно: 22 июля в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-25°; в Днепре, в пределах Киева, 21°.