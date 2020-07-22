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ДБР викрило сутенера у Баканова

Середа, 22 липня 2020, 11:59
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань викрило працівника Центрального апарату Служби безпеки України, який займався сутенерством.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Працівник СБУ систематично вимагав неправомірну вигоду від жінок, які надають інтимні послуги, у якості плати за "кришування" їх діяльності.

Крім того, вказаний працівник забезпечував їх рекламою на сайтах знайомств, за що також одержував від них грошову винагороду".

Деталі: Затримали СБУшника 21 липня після одержання ним чергової неправомірної вигоди. 

 

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у зловживанні впливом та сутенерстві (ч. 2 ст. 303 та ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Затриманому загрожує від 4 до 7 років в’язниці.

Українська правда
Теми: ДБРСБУ


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