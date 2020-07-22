Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДБР викрило сутенера у Баканова

Середа, 22 липня 2020, 11:59
ДБР викрило сутенера у Баканова
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань викрило працівника Центрального апарату Служби безпеки України, який займався сутенерством.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Працівник СБУ систематично вимагав неправомірну вигоду від жінок, які надають інтимні послуги, у якості плати за "кришування" їх діяльності.

Крім того, вказаний працівник забезпечував їх рекламою на сайтах знайомств, за що також одержував від них грошову винагороду".

Деталі: Затримали СБУшника 21 липня після одержання ним чергової неправомірної вигоди. 

 

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у зловживанні впливом та сутенерстві (ч. 2 ст. 303 та ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Затриманому загрожує від 4 до 7 років в’язниці.

Українська правда
Теми: ДБРСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
ДБР
ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Наркотрафік із Еквадору: у Львові заблокували транснаціональний канал збуту кокаїну
Останні новини
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: